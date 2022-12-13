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Захарова прокомментировала акции в годовщину СВО в Европе

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Она отметила, что "ни к одному своему собственному празднику не готовились с такой тщательностью, как к этой дате.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала акции в годовщину спецоперации в странах Европы. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, киевский режим и поддерживающие его государства потратили огромные суммы денег на проведение перформансов и инсталляции перед российскими посольствами. Она отметила, что "ни к одному своему собственному празднику не готовились с такой тщательностью, как к этой дате.

Это должен был быть день тишины. Единственное, что они должны были сделать, коллективный Запад и киевский режим – хотя с киевским режимом мы переборщили, это не про них, – сесть и тихо подумать о содеянном.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова высказалась о механизме принятия антироссийских санкций.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: акции, годовщина, европа, мария захарова, мид россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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