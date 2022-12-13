Дипломат отметила, что санкции в отношении России разрабатываются не европейскими странами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о механизме принятия антироссийских санкций. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что санкции в отношении России разрабатываются не европейскими странами. По ее словам, они получают готовые решения "по электронной почте". Также Захарова отметила, что раньше это разрабатывали соответствующие структуры ЕС, но сейчас произошла абсолютная солидаризация.

Эта солидаризация происходит в ручном режиме, стыковка структур НАТО с ЕС, а там абсолютно все оккупировано американцами, вот они все это и разрабатывают. А у европейцев нет никакой возможности сказать, что это самоубийственно для них. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что Швейцария нарушила основополагающие принципы нейтралитета.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik