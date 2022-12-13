Захарова: Швейцария нарушила основополагающие принципы нейтралитета

Швейцария нарушила основополагающие принципы нейтралитета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, Швейцария солидаризировалась с Западом в поддержке киевского режима. Она отметила, что страна таким образом отказалась от нейтрального статуса, который подразумевал отсутствие поддержки какой-либо стороны в любом конфликте
Нужно ли перечислять, что сделала Швейцария для поддержки киевского режима?
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Лавров назвал вопрос об арбитраже по энергоресурсам Карабаха двусторонним.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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