Захарова: Швейцария нарушила основополагающие принципы нейтралитета

По словам дипломата, Швейцария солидаризировалась с Западом в поддержке киевского режима.

Швейцария нарушила основополагающие принципы нейтралитета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, Швейцария солидаризировалась с Западом в поддержке киевского режима. Она отметила, что страна таким образом отказалась от нейтрального статуса, который подразумевал отсутствие поддержки какой-либо стороны в любом конфликте

Нужно ли перечислять, что сделала Швейцария для поддержки киевского режима? Мария Захарова, официальный представитель МИД России

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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik