Захарова: происходит историческое возвращение России

По словам дипломата, "каскад" визитов Лаврова в страны Африки обусловлен долгосрочной внешней политикой страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визиты главы ведомства Сергея Лаврова в страны Африки. Об этом она рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, "каскад" визитов Лаврова в африканские страны обусловлен не конъюнктурой, а долгосрочной внешней политикой России. Она подчеркнула, что это историческое возвращение страны на континент.

Столько, сколько наша страна сделала для Африки в XX веке, не сравнится ни с кем и ни с чем. Она помогала обрести настоящую свободу странам и народам. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег".

Фото: МИД России