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Захарова: происходит историческое возвращение России
Сегодня, 8:42
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Захарова: происходит историческое возвращение России

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По словам дипломата, "каскад" визитов Лаврова в страны Африки обусловлен долгосрочной внешней политикой страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визиты главы ведомства Сергея Лаврова в страны Африки. Об этом она рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, "каскад" визитов Лаврова в африканские страны обусловлен не конъюнктурой, а долгосрочной внешней политикой России. Она подчеркнула, что это историческое возвращение страны на континент.

Столько, сколько наша страна сделала для Африки в XX веке, не сравнится ни с кем и ни с чем. Она помогала обрести настоящую свободу странам и народам.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег".

Фото: МИД России

Теги: африка, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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