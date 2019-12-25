Захарова: происходит историческое возвращение России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визиты главы ведомства Сергея Лаврова в страны Африки. Об этом она рассказал в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, "каскад" визитов Лаврова в африканские страны обусловлен не конъюнктурой, а долгосрочной внешней политикой России. Она подчеркнула, что это историческое возвращение страны на континент.
Столько, сколько наша страна сделала для Африки в XX веке, не сравнится ни с кем и ни с чем. Она помогала обрести настоящую свободу странам и народам.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег".
Фото: МИД России
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