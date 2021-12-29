Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах

Этот вопрос госсекретарь обсуждал с главой британского МИД.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена об "агрессии России" на своих границах. Дипломат поделилась мнением в своем Telegram-канале.

Накануне по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс госсекретарь написал у себя в Twitter, что обсудил с министром важность скоординированного ответа на "российскую агрессию на ее границе с Украиной".

Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Британия заявила о разработке проекта по ужесточению санкций против России.

Фото: Instagram / mzakharovamid