Захарова назвала сенсационным интервью экс-советника президента США Болтона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сенсационным интервью экс-советника президента США Джона Болтона. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Речь идет об интервью телеканалу CNN, в котором Болтон признался в участии в планировании и организации госпереворотов. По словам Захаровой, такие заявления политика являются "точкой невозврата".
Дипломат также отметила, что ранее госслужащие не делали подобных заявлений. Она считает необходимым получить реакцию и разбор заявления Болтона.
Ранее Лавров заявил, что Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество.
Видео: VK / Радио Sputnik
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