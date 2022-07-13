Захарова назвала сенсационным интервью экс-советника президента США Болтона

По ее словам, такие заявления политика являются "точкой невозврата".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сенсационным интервью экс-советника президента США Джона Болтона. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Речь идет об интервью телеканалу CNN, в котором Болтон признался в участии в планировании и организации госпереворотов. По словам Захаровой, такие заявления политика являются "точкой невозврата".

Дипломат также отметила, что ранее госслужащие не делали подобных заявлений. Она считает необходимым получить реакцию и разбор заявления Болтона.

Ранее Лавров заявил, что Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество.

Видео: VK / Радио Sputnik