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Захарова: 15 февраля войдет в историю как день провала западной пропаганды войны
Сегодня, 13:23
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Захарова: 15 февраля войдет в историю как день провала западной пропаганды войны

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"Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", - считает представитель МИД.

Пятнадцатое февраля войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Именно 15 февраля ряд западных средств массовой информации, в числе которых агентство Bloomberg, называли датой "вторжения России в соседнюю страну". Издание Politico, ссылаясь на источники, утверждает, что "РФ нападет на Украину" 16 февраля. 

15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, в начале февраля агентство Bloomberg выпустило материал под названием "Россия вторглась на Украину". Однако позже он был удален с сайта. Руководство СМИ извинилось за инцидент и назвало произошедшее "технической ошибкой". В Кремле отметили, что казус с данной публикацией является "иллюстрацией мировой напряженности".

Ранее в Верховной раде сообщили, что Украина из-за "возможного вторжения" теряет до трех миллиардов долларов ежемесячно.

Фото: Instagram / mzakharovamid

Теги: мария захарова, пропаганда
Категории: Лента новостей, Новости России,

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