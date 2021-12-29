Захарова: 15 февраля войдет в историю как день провала западной пропаганды войны

"Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", - считает представитель МИД.

Пятнадцатое февраля войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Именно 15 февраля ряд западных средств массовой информации, в числе которых агентство Bloomberg, называли датой "вторжения России в соседнюю страну". Издание Politico, ссылаясь на источники, утверждает, что "РФ нападет на Украину" 16 февраля.

15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, в начале февраля агентство Bloomberg выпустило материал под названием "Россия вторглась на Украину". Однако позже он был удален с сайта. Руководство СМИ извинилось за инцидент и назвало произошедшее "технической ошибкой". В Кремле отметили, что казус с данной публикацией является "иллюстрацией мировой напряженности".

Ранее в Верховной раде сообщили, что Украина из-за "возможного вторжения" теряет до трех миллиардов долларов ежемесячно.

Фото: Instagram / mzakharovamid