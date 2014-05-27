Загруженность петербургских отелей составила 61% за полгода

Показатель вырос за счёт увеличения турпотока в город.

За период с января по июнь 2023 года загрузка отелей в Северной столице составила 61%: это на 12% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на компанию Nikoliers и комитет по развитию туризма.

Показатель вырос за счёт увеличения турпотока в город. Напомним, что город посетили более 4,1 млн человек за полгода.

Кроме того, возросла и средняя стоимость размещения в гостиницах Петербурга: с мая она выросла на 48%, достигнув 8,7 тыс. рублей.

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