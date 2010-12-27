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В сети обсуждают шикарный загар Кейт Миддлтон
Сегодня, 12:46
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Alena_Zinovieva
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В сети обсуждают шикарный загар Кейт Миддлтон

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Герцогиня отдыхала с мужем и детьми на Карибских островах.

В сети появились фотографии отдохнувшей и похудевшей Кейт Миддлтон. Герцогиню сняли репортеры, когда она вместе с королевой Елизаветой II ехала на воскресную службу в церкви.

Пользователи интернета сразу же стали обсуждать внешний вид супруги принца Уильяма. Всем понравился шикарный загар Кейт. Она как всегда была элегантно одета. На ней было классическое серое пальто и шляпка-таблетка. Образ дополняли бриллиантовые серьги королевы Елизаветы с жемчугом.

Напомним, Кейт Миддлтон отдыхала с мужем и детьми на Карибских островах. Последние дни перед началом учебного года семья проведет в Шотландии.

Ранее мы писали, что в сети появились фотографии с крестин принца Луи.

Фото: Twitter / MiddletonMaven

Теги: британская королевская семья , кейт миддлтон , фото
Категории: Лента новостей Мировые новости

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