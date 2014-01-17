Эксперты смогли предположить, в чем кроется причина необычного природного явления.

Загадочные ледяные круги засняли на реке под Тюменью. Ролик опубликовал портал "Тюменская область сегодня". Известно, что очевидцы заметили странное природное явление в акватории реки Туре. В социальных сетях распространились кадры с незамерзающими водными участками, расположенными в заснеженном лесном массиве. Посреди этой зоны плавает идеально ровный круг. Его диаметр составляет несколько метров.

В пресс-службе администрации города Ялуторовска объяснили жителям, что круг появился из-за вихревого течения. Данное природное явление обычно возникает на реках с медленным течением. Оно связано с тем, что слои воды различной температуры соприкасаются друг с другом, что образовывает воронку. После этого потоки начинают вращать льдину, пока та не отколется и не примет округлую форму. А активное движение водоема не дает замерзнуть кромке.

натуралист Павел Ситников добавил, что водоворот могла также сформировать деревянная коряга на дне реки. За всю жизнь специалисту доводилось видеть подобные явления всего несколько раз.

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Фото и видео: YouTube / tumentoday