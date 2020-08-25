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Задымление под Литейным мостом попало на видео

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Горожане передвигались по мосту в легкой дымке.

Сегодня под Литейным мостом произошло короткое замыкание кабеля. Piter.TV опубликовал видео, на котором видно, как клубы дыма поднимаются над мостом.

На месте собрались сразу ряд специалистов ― сотрудники МЧС, "Горэлектротранса" и "Мостотреста". Из-за инцидента движение трамваев остановилось. До моста, на нем и после него собралась пробка. 

Комментарий одного из петербуржцев вызвал дискуссию в социальной сети.

Да давно пора все эти троллейбусы из города убирать! В Москве правильно сделали. Да и провода не украшают город.

написал пользователь. 

По его мнению, если бы троллейбусов не было, пробка бы не собралась. 

Трамвай уберите, троллейбус уберите, маршрутки уберите,как простому народу ездить? Метро как в Москве ещё не построили.

возразила ему петербурженка. 

Видео: Piter.TV

Теги: задымление, короткое замыкание, литейный мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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