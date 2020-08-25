Задымление под Литейным мостом попало на видео

Горожане передвигались по мосту в легкой дымке.

Сегодня под Литейным мостом произошло короткое замыкание кабеля. Piter.TV опубликовал видео, на котором видно, как клубы дыма поднимаются над мостом.

На месте собрались сразу ряд специалистов ― сотрудники МЧС, "Горэлектротранса" и "Мостотреста". Из-за инцидента движение трамваев остановилось. До моста, на нем и после него собралась пробка.

Комментарий одного из петербуржцев вызвал дискуссию в социальной сети.

Да давно пора все эти троллейбусы из города убирать! В Москве правильно сделали. Да и провода не украшают город. написал пользователь.

По его мнению, если бы троллейбусов не было, пробка бы не собралась.

Трамвай уберите, троллейбус уберите, маршрутки уберите,как простому народу ездить? Метро как в Москве ещё не построили. возразила ему петербурженка.

Видео: Piter.TV