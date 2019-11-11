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В электрокабеле под Литейным мостом произошло короткое замыкание
Сегодня, 12:18
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nadezhda_sib

В электрокабеле под Литейным мостом произошло короткое замыкание

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Автомобилистам придется задержаться на мосту.

Очевидцы сообщили о задымлении под Литейным мостом в Петербурге. Как узнал Piter.TV от пресс-службы городского управления МЧС, там произошло короткое замыкание в электрокабеле. Сейчас на месте работают энергетики. Кроме того, там проводятся пескоструйные работы. 

По словам петербуржца, на переправе находятся сотрудники МЧС, две аварийно-спасательные бригады "Горэлектротранса", представители "ГЭТ" и "Мостотреста". 

На мосту образовалась пробка. Она тянется от Лесного проспекта на пересечении с Бобруйской улицей. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: короткое замыкание, литейный мост, эдектрокабель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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