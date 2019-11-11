В электрокабеле под Литейным мостом произошло короткое замыкание

Автомобилистам придется задержаться на мосту.

Очевидцы сообщили о задымлении под Литейным мостом в Петербурге. Как узнал Piter.TV от пресс-службы городского управления МЧС, там произошло короткое замыкание в электрокабеле. Сейчас на месте работают энергетики. Кроме того, там проводятся пескоструйные работы.

По словам петербуржца, на переправе находятся сотрудники МЧС, две аварийно-спасательные бригады "Горэлектротранса", представители "ГЭТ" и "Мостотреста".

На мосту образовалась пробка. Она тянется от Лесного проспекта на пересечении с Бобруйской улицей.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK