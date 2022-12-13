Местный житель рассказал, что СБу угрожали ему убийством семьи и детей.

Задержанный мужчина, которого Служба Безопасности Украины смогла завербовать, рассказал о том, что руководство СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России. Он пояснил, что в Херсонской области силовики "работали" с населением региона, чтобы те организовывали антироссийские акции. Очевидец добавил, что ему пришлось согласиться с политикой киевского режима, так как СБУ угрожали ему расправой над семьей.

Под давлением СБУ дал согласие...Сотрудник Михаил дал деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей. Андрей, задержанный

Завербовавший его сотрудник СБУ, по словам задержанного, неоднократно грозил убить детей в случае отказа выполнять украинские задания. Однако при удачном стечении обстоятельств мужчине обещали выдать денежные средства за выполненные миссии. Андрей рассказал, что в его задачу входило проведение акций протеста с национальными флагами Украины, привлечение к мероприятиям педагогов школ, которые выступали против обучения детей по российской программе. Для покупки украинской символики на митинги связной Михаил перечислял ему деньги, но обещанное вознаграждение е отправил "подрядчику".

В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости