Задержанных мигрантов в новогоднюю ночь на Дворцовой оштрафовали

Мигрантам назначили штрафы в размере пяти тысяч рублей или штрафы с самостоятельным выездом с территории РФ.

Районные суды Петербурга оштрафовали задержанных в новогоднюю ночь мигрантов. В ходе рейда задержали порядка двух тысяч человек. Об этом во вторник, 3 января, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Мигрантам назначили штрафы в размере пяти тысяч рублей или штрафы с самостоятельным выездом с территории РФ. Четверо помещены в центры временного содержания иностранных граждан.

Отмечается, что Выборгский Петроградский суды рассмотрели больше всего дел – 9 дел, а также Колпинский – 7 дел. Некоторые протоколы были возвращены составителям. В новогоднюю ночь на Дворцовой полицейские предотвратили более 20 попыток использования пиротехнических изделий, которые могли привести к трагедии при большом скоплении людей.

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовыми задержаниями мигрантов в Петербурге. Проверкой займется и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марина Парастаева.

Фото: Piter.tv

