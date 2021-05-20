На видео попало задержание страйкболиста, который пытался пройти в школу с оружием

На кадрах сотрудники Росгвардии наклоняют юношу к капоту служебного автомобиля.

Утром 20 мая в одну из школ Красногвардейского района Петербурга пытался пройти 17-летний подросток, выпускник 11 класса в страйкбольной амуниции и с оружием в кобуре. Охранник не пустил школьника в учебное заведение и вызвал сотрудников Росгвардии. Момент задержания ученика попал на видео.

На кадрах сотрудники Росгвардии наклоняют подростка к капоту служебного автомобиля. Юноша пытается что-то объяснить стражам порядка, однако они просят его стоять молча.

На допросе молодой человек пояснил, что перевоплотился в персонажа Nine Tailed Fox игры SCP. Для своего образа он заказал флисовую толстовку и штаны черного цвета, поясную кобуру. Подросток подчеркнул, что ничего дурного не замышлял, а просто хотел устроить фотосессию.

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