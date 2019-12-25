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Задержание сына бывшего губернатора Фургала опровергли
Сегодня, 13:48
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matveyvn

Задержание сына бывшего губернатора Фургала опровергли

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Он находился в СК РФ.

Задержание сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опровергли. Накануне появилась информация, что Антона Фургала задержали по административной статье о призывах к митингам. Однако член ОНК Алексей Мельников рассказал, что никто молодого человека не задерживал и "с ним всё нормально".

Антон Фургал был недоступен для связи на протяжении нескольких часов, однако позже позвонил в ОНК и рассказал, что находился в Следственном комитете.

Мельников заявил, что подробности расскажет сам младший Фургал, если посчитает нужным.

Ранее мы писали, что задержан сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Фото: pixabay.com

Теги: дело фургала, задержание, онк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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