Фургал призывал жителей участвовать в митингах.

Задержан сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает телеканал "РЕН-ТВ".

Журналисты заявляют, что Антон Фургал призывал жителей Хабаровского края участвовать в митингах в поддержку своего арестованного отца. Подчёркивается, что это нарушение статьи Административного кодекса "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Санкции по данной статье — от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 50 часов. Также наказанием может стать административный арест до десяти суток.

Ранее мы писали, что потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей.

Видео: Instagram / katyagordon