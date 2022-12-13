На Малой Невке задержали водный Ford Mustang с уткой на крыше

Во время рейда комитета по транспорту Северной столицы по городским рекам и каналам было поймано сразу 2 нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Одного из водителей водного транспорта задержали на Малой Невке: он управлял Ford Mustang, на крыше которого была закреплена резиновая утка. Нестандартное судно вышло на воду в запрещённое время. Напомним, что движение маломерных судов по реке запрещено по будням с 9:0 до 13:00 и с 16:00 до 19:00. С задержанным провели профилактическую беседу и составили акт о нарушении. Он будет привлечён к административной ответственности.
Кроме того, штраф наложат на ещё одного недобросовестного водителя, который ехал на катере по реке Ждановка.
Ранее мы сообщили о том, что катер с нейросетью будет контролировать Неву.
Видео: Telegram / начальник транспортного цеха
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