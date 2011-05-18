Полицейские задержали троих подозреваемых в краже лодочных моторов в Ленобласти

Часть похищенного имущества изъята. По всем перечисленным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Утром во вторник, 10 октября, опергруппа ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали троих жителей Приозерского района 47-ого региона. Мужчины подозреваются в краже лодочных моторов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка.

Задержанным 31, 35 лет и 62 года, двое из них неоднократно судимы. Как удалось установить, в период с 9 по 16 апреля они разбили окно гаража, расположенного на участке рядом с частным домом в Сосновом переулке посёлка Мельничные ручьи, проникли внутрь и похитили 2 лодочных мотора Suzuki и Yamaha общей стоимостью 300 тыс. рублей. В период с 16 по 25 апреля задержанные взломали входную дверь хозяйственной постройки на Краснопольской улице в посёлке Цвелодубово и похитили бензогенератор стоимостью 21,5 тыс. рублей. Наконец, в период с 25 по 26 сентября они похитили лодочный мотор марки "Yamaha 80", стоимостью 400 тыс. рублей с дачного участка на Заречной улице в посёлке Торфяное.

Часть похищенного имущества изъята. По всем перечисленным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия возбуждено уголовное дело в Петербурге.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти