Задержаны еще двое пикетирующих в Петербурге

Одиночные пикеты проходили на Невском проспекте.

Как сообщает телеграм-канал "Помощь задержанным СПб", на одиночных пикетах на Невском, 52 задержали еще двоих несогласных: Дмитрия Гусева и Марию Малышеву. Ранее, 18 января, активистку Малышеву уже задерживали с одиночным пикетом.

По словам Гусева, он просто прогуливался по проспекту. У Малышевой же был плакат, ее доставили в первый отдел полиции.

Напомним, что горожане против внесения поправок в Конституцию без референдума.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы вышли на улицы города с одиночными пикетами, а одного уже задержали.

Фото: телеграм-канал "Помощь задержанным СПб".