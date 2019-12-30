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Задержаны еще двое пикетирующих в Петербурге
Сегодня, 17:13
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arteliseev

Задержаны еще двое пикетирующих в Петербурге

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Одиночные пикеты проходили на Невском проспекте.

Как сообщает телеграм-канал "Помощь задержанным СПб", на одиночных пикетах на Невском, 52 задержали еще двоих несогласных: Дмитрия Гусева и Марию Малышеву. Ранее, 18 января, активистку Малышеву уже задерживали с одиночным пикетом.

По словам Гусева, он просто прогуливался по проспекту. У Малышевой же был плакат, ее доставили в первый отдел полиции. 

Напомним, что горожане против внесения поправок в Конституцию без референдума.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы вышли на улицы города с одиночными пикетами, а одного уже задержали.

Фото: телеграм-канал "Помощь задержанным СПб".

Теги: одиночные пикеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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