Задержан мужчина, ударивший ножом охранника Волковского кладбища

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на охранника Волковского кладбища в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

Еще 9 августа неизвестный ударил мужчину ножом в живот. По данным полиции, около 22:30 сторож кладбища выпивал со своим 28-летним знакомым. Между ними и двумя незнакомцами, которые сидели на кладбище, завязался конфликт. Один из мужчин ударил ножом в живот сторожа.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv