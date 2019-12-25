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Задержан мужчина, ударивший ножом охранника Волковского кладбища
Сегодня, 10:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Задержан мужчина, ударивший ножом охранника Волковского кладбища

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Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. 

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на охранника Волковского кладбища в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

Еще 9 августа неизвестный ударил мужчину ножом в живот. По данным полиции, около 22:30 сторож кладбища выпивал со своим 28-летним знакомым. Между ними и двумя незнакомцами, которые сидели на кладбище, завязался конфликт. Один из мужчин ударил ножом в живот сторожа.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: кладбище, поножовщина, сторож
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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