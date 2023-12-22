Задержан житель Сестрорецка, совершивший разбой на магазин ради кофе

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицейские задержали жителя Сестрорецка, совершившего разбой на магазин ради кофе. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД.

В половину второго ночи 28 мая в полицию обратился 33-летний кассир сетевого супермаркета на Новом шоссе в поселке Белоостров. Мужчина сообщил, что неизвестный, угрожая ему ножом, забрал из магазина кофейную продукцию и с места преступления скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

На следующий день в Сестрорецке по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 19-летний неработающий местный житель. Подозреваемый ранее был судим за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.

Ранее правоохранители задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в Павловском парке .

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