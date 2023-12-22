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Задержан житель Сестрорецка, совершивший разбой на магазин ради кофе
Сегодня, 9:42
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Задержан житель Сестрорецка, совершивший разбой на магазин ради кофе

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). 

Полицейские задержали жителя Сестрорецка, совершившего разбой на магазин ради кофе. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД.

В половину второго ночи 28 мая в полицию обратился 33-летний  кассир сетевого супермаркета на Новом шоссе в поселке Белоостров. Мужчина сообщил, что  неизвестный, угрожая ему ножом, забрал из  магазина кофейную продукцию и с места преступления скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). 

На следующий день в Сестрорецке по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 19-летний  неработающий местный житель. Подозреваемый ранее был судим за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.

Ранее правоохранители задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в Павловском парке .

Фото: pxhere

Теги: разбой, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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