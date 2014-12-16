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В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего курьеру ножом
Сегодня, 9:48
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Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего курьеру ножом

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Незнакомец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во вторник, 2 марта, в полицию Петербурга обратился курьер и рассказал о нападении на него незнакомого мужчины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 15:40 возле дома №29 на Уральской улице. Незнакомец приставил нож к горлу курьера, а затем скрылся.

В ночь на 3 марта злоумышленника задержали. 36-летний хулиган находился в квартире на Кораблестроителей в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол.

Ранее водитель "Мерседеса" угрожал оператору АЗС ножом и забрал жвачку.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, нож
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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