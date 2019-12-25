Задержан петербуржец, похитивший ящик пива у курьера

В Петербурге задержан один из двух граждан, похитивших ящик пива у курьера. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 23 апреля обратился 38-летний курьер. Он сообщил, что в одном из магазинов по проспекту Культуры двое неизвестных похитили у него ящик пива. Когда курьер попытался задержать одного из злоумышленников, тот укусил его за палец.
В тот же день за совершение данного преступления был задержан 29-летний подозреваемый. Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Полицейские разыскивают второго злоумышленника.
Ранее стало известно, что машинист и его сообщник пытались похитить 217 литров дизельного топлива в Ленобласти.
Фото: pexels
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