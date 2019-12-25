Задержан петербуржец, похитивший ящик пива у курьера

Полицейские разыскивают второго злоумышленника.

В Петербурге задержан один из двух граждан, похитивших ящик пива у курьера. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 23 апреля обратился 38-летний курьер. Он сообщил, что в одном из магазинов по проспекту Культуры двое неизвестных похитили у него ящик пива. Когда курьер попытался задержать одного из злоумышленников, тот укусил его за палец.

В тот же день за совершение данного преступления был задержан 29-летний подозреваемый. Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Полицейские разыскивают второго злоумышленника.

Ранее стало известно, что машинист и его сообщник пытались похитить 217 литров дизельного топлива в Ленобласти.

Фото: pexels