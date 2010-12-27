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Незнакомец с пистолетом в руках изнасиловал петербурженку на лестничной площадке
Сегодня, 15:15
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Alena_Zinovieva

Незнакомец с пистолетом в руках изнасиловал петербурженку на лестничной площадке

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Подозреваемого в преступлении удалось задержать.

В ночь с 24 на 25 марта в одной из новостроек Московского района произошло ЧП. 45-летний мужчина изнасиловал женщину на лестничной площадке дома на Среднерогатской улице. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что насильник зашел с ней в лифт, а затем, угрожая пистолетом, силой вытащил на лестничную площадку. Там он надругался над своей жертвой и скрылся с места происшествия.

Стражам порядка удалось задержать насильника. Мужчину опознала потерпевшая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". В настоящий момент подозреваемый проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мы писали, что житель Соснового Бора изнасиловал 17-летнего школьника в своей квартире.

Фото: Piter.TV

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Теги: насилие, насильник, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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