Незнакомец с пистолетом в руках изнасиловал петербурженку на лестничной площадке

Подозреваемого в преступлении удалось задержать.

В ночь с 24 на 25 марта в одной из новостроек Московского района произошло ЧП. 45-летний мужчина изнасиловал женщину на лестничной площадке дома на Среднерогатской улице. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что насильник зашел с ней в лифт, а затем, угрожая пистолетом, силой вытащил на лестничную площадку. Там он надругался над своей жертвой и скрылся с места происшествия.

Стражам порядка удалось задержать насильника. Мужчину опознала потерпевшая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". В настоящий момент подозреваемый проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мы писали, что житель Соснового Бора изнасиловал 17-летнего школьника в своей квартире.

Фото: Piter.TV