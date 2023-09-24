Задержан мужчина, ударивший ножом подростка у Владимирской площади

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной бедра.

В Центральном районе росгвардейцы задержали мужчину, ударившего ножом несовершеннолетнего. Об этом рассказали 2 июля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 1 июля полицейским поступила информация о том, что у круглосуточного магазина на Владимирской площади произошел конфликт, в ходе которого горожанин нанес 17-летнему подростку ножевое ранение, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной бедра.

Сотрудники Росгвардии задержали на Разъезжей улице 34-летнего мужчину, ранее судимого. Также он по приметам похож на разыскиваемого. Злоумышленника доставили в 28-й отдел полиции.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти