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Задержан мужчина, ударивший ножом подростка у Владимирской площади
Сегодня, 19:50
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Задержан мужчина, ударивший ножом подростка у Владимирской площади

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Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной бедра.

В Центральном районе росгвардейцы задержали мужчину, ударившего ножом несовершеннолетнего. Об этом рассказали 2 июля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 1 июля полицейским поступила информация о том, что у круглосуточного магазина на Владимирской площади произошел конфликт, в ходе которого горожанин нанес 17-летнему подростку ножевое ранение, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной бедра.

Сотрудники Росгвардии задержали на Разъезжей улице 34-летнего мужчину, ранее судимого. Также он по приметам похож на разыскиваемого. Злоумышленника доставили в 28-й отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти пенсионер из дома-интерната напал на своего соседа.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: владимирская площадь, удар ножом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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