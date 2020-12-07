В Ленобласти пенсионер из дома-интерната напал на своего соседа

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 30 июня, в полицию Подпорожского района поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что из комнаты в доме-интернате для престарелых, расположенном по адресу: улица Онежской Флотилии, дом 30 в поселке Вознесенье, с ножевым ранением в тяжелом состоянии госпитализирован 69-летний мужчина.

Как стало известно Piter.TV, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 89-летнего мужчину, проживающего в этом же доме-интернате, который в ходе словесного конфликта из-за неприязненных отношений нанес два удара ножом в грудь своему соседу по комнате.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер поджег машину ради парковки на проспекте Косыгина.

Фото: Piter.TV