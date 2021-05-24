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В Краснодаре задержан мужчина, преследовавший школьницу

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Мужчину нашли по камерам наблюдения.

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который преследовал школьницу. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, с ним провели допрос.

Мужчину нашли по камерам наблюдения. На них видно, как мужчина стоит с девочкой у подъезда и заходит внутрь. Ребенок останавливается, чтобы не идти рядом с незнакомцем. Мужчина же ждет, когда ребенок пойдет дальше. Через какое-то время он скрывается.

После этого девочка идет по лестнице, а незнакомец осторожно вылезает и начинает подниматься, высматривая, где именно находится ребенок. По предварительным данным, он не смог надругаться над школьницей, потому что девочка быстро забежала в квартиру.

Недавно в метро Петербурга неизвестный совратил 13-летнего мальчика.

Видео: Telegram/LIFE SHOT

Теги: краснодар, школьница
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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