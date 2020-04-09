Задержан лжесантехник, подозреваемый в ограблении 78-летней пенсионерки

Подозреваемым оказался мужчина без определенного места жительства.

В Петербурге задержали лжесантехника, подозреваемого в ограблении 78-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерка, проживающая на Светлановском проспекте, обратилась в полицию 6 апреля. Она сообщила, что около полудня к ней пришел мужчина, представившийся сантехником для осмотра батарей и стояков. Прямо при женщине неизвестный забрал женскую сумку, которая находилась на кровати в комнате, и убежал. В сумке были 30 тысяч рублей, банковская карта и документы.

Уже 8 апреля полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний неработающий мужчина без определённого места жительства. Мужчина ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Устанавливается местонахождение похищенного имущества.

Ранее в Петербурге задержали женщину, обобравшую пенсионерку в подъезде дома во Всеволожске.

Видео: МВД