Задержан лжесантехник, подозреваемый в ограблении 78-летней пенсионерки

В Петербурге задержали лжесантехника, подозреваемого в ограблении 78-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Пенсионерка, проживающая на Светлановском проспекте, обратилась в полицию 6 апреля. Она сообщила, что около полудня к ней пришел мужчина, представившийся сантехником для осмотра батарей и стояков. Прямо при женщине неизвестный забрал женскую сумку, которая находилась на кровати в комнате, и убежал. В сумке были 30 тысяч рублей, банковская карта и документы.
Уже 8 апреля полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний неработающий мужчина без определённого места жительства. Мужчина ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Устанавливается местонахождение похищенного имущества.
Ранее в Петербурге задержали женщину, обобравшую пенсионерку в подъезде дома во Всеволожске.
Видео: МВД
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за обман граждан старше 60 лет, за кражи, разбои и рукоприкладство к старшему поколению надо ужесточить наказание, вред в таких преступлениях наносится здоровью непомерный