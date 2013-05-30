Заболевшая ковидом Гузеева показала кадры из больницы в Коммунарке

Телеведущей поставили катетер.

Заболевшая ковидом российская телеведущая Лариса Гузеева показала кадры из больницы в Коммунарке. Пациентка разместила ролики в сторис в Instagram. На кадрах видно, что женщине устанавливают капельницу. Она призвала своих подписчиков быть осторожнее и избегать лишних объятий во время пандемии.

Вен нет. В час по чайной ложке...Берегите себя, не обнимайтесь, не целуйтесь со всеми по десять раз на дню. Потому что эта гадость, она именно так и передается. Лариса Гузеева, телеведущая

Напомним, что в СМИ узнали о госпитализации звезды программы "Давай поженимся" 27 сентября. В Telegram-канале Mash сообщили о том, что Лариса Гузеева имеет проблемы с почками. Сведения телеведущая не подтвердила. Однако она призналась в том, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. Она попросила никого не беспокоить ее, а также близких ей людей. Женщина заметила, что благодарит всех за понимание и что ей и так страшно.

Фото и видео: Instagram /_larisa_guzeeva_

