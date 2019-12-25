Телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Москве

Актрису доставили в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии.

Телеведущую и актрису Ларису Гузееву госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке в тяжелом состоянии. Об этом информирует издание "КП.ру".

Отмечается, что она ранее пожаловалась на ухудшение самочувствия. Гузеева сдала тест на COVID-19, но он показал отрицательный результат. На данный момент точный диагноз, поставленный специалистами актрисе, неизвестен.

По данным Telegram-канала Mash, Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус и начальное повреждение почек. Однако эту информации никто пока из представителей телеведущей не подтвердил.

Ранее в возрасте 75 лет скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

Фото: Instagram/_larisa_guzeeva_