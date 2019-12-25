Телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Москве

Телеведущую и актрису Ларису Гузееву госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке в тяжелом состоянии. Об этом информирует издание "КП.ру".
Отмечается, что она ранее пожаловалась на ухудшение самочувствия. Гузеева сдала тест на COVID-19, но он показал отрицательный результат. На данный момент точный диагноз, поставленный специалистами актрисе, неизвестен.
По данным Telegram-канала Mash, Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус и начальное повреждение почек. Однако эту информации никто пока из представителей телеведущей не подтвердил.
Ранее в возрасте 75 лет скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.
Фото: Instagram/_larisa_guzeeva_
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