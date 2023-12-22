Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличилась в два раза за неделю

По данным медиков, преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы.

В период с 8 по 14 января в Петербурге, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ в два раза. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора 15 января.

По данным медиков, преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы.

Кроме того, в ведомстве отметили, что зафиксировано "снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 2,7%".

Чтобы не заразиться от уже болеющего человека, важно помнить о мерах профилактики. Необходимо соблюдать гигиену рук, носить защитную маску в общественных местах, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, регулярно проветривать жилье и делать влажную уборку, дезинфицировать поверхности и придерживаться принципов ЗОЖ (сбалансированное питание, сон, прогулки, регулярные физические нагрузки).

В случае заболевания стоит изолировать инфицированного от здоровых лиц, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции (оставаться дома, желательно выделить больному отдельную комнату), вызвать врача и следовать его предписаниям, не заниматься самолечением. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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Фото: Piter.TV