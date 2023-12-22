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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снизилась
Сегодня, 19:53
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снизилась

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На прошлой неделе в структуре положительных находок преобладали аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы.

В период с 22 по 28 января в Петербурге на 1,5% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора 29 января.

На прошлой неделе в структуре положительных находок преобладали аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. 

Кроме того, отмечается, что в сезон подъема заболеваемости важно помнить о мерах профилактики. Необходимо соблюдать гигиену рук, носить защитную маску в общественных местах и при уходе за больными ОРВИ, избегать тесных контактов с имеющими признаки заболевания людьми, при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой, регулярно проветривать место жительства. 

В случае заболевания стоит изолировать инфицированного от здоровых лиц и вызвать врача. 

Ранее на Piter.TV: депутаты петербургского ЗакСа попросили Мишустина включить лекарства от гепатита C в ОМС.

Фото: Piter.TV

Теги: грипп и орви, заболеваемость гриппом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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