Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снизилась

На прошлой неделе в структуре положительных находок преобладали аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы.

В период с 22 по 28 января в Петербурге на 1,5% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора 29 января.

На прошлой неделе в структуре положительных находок преобладали аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы.

Кроме того, отмечается, что в сезон подъема заболеваемости важно помнить о мерах профилактики. Необходимо соблюдать гигиену рук, носить защитную маску в общественных местах и при уходе за больными ОРВИ, избегать тесных контактов с имеющими признаки заболевания людьми, при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой, регулярно проветривать место жительства.

В случае заболевания стоит изолировать инфицированного от здоровых лиц и вызвать врача.

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Фото: Piter.TV