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Видео: в Китае руку девочки затянуло в эскалатор

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На место прибыли спасатели, которые смогли освободить руку ребенка за 10 минут.

В Китае руку девочки затянуло в эскалатор. Видеозапись опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как девочка поднимается на эскалаторе вместе с матерью. Когда они уже сошли со ступеней, девочка так и не убрала свою руку с поручня, вследствие чего руку засасывает механизм. Ребенок упал на пол и начал плакать.

На место прибыли спасатели, которые смогли освободить руку девочки за 10 минут. Пострадавшей удалось избежать серьезных травм, она отделалась несколькими порезами, но швы наложить пришлось.

Видео: Daily Mail

Теги: дети, китай, эскалатор
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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