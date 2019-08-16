Видео: в Китае руку девочки затянуло в эскалатор

На место прибыли спасатели, которые смогли освободить руку ребенка за 10 минут.

В Китае руку девочки затянуло в эскалатор. Видеозапись опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как девочка поднимается на эскалаторе вместе с матерью. Когда они уже сошли со ступеней, девочка так и не убрала свою руку с поручня, вследствие чего руку засасывает механизм. Ребенок упал на пол и начал плакать.

На место прибыли спасатели, которые смогли освободить руку девочки за 10 минут. Пострадавшей удалось избежать серьезных травм, она отделалась несколькими порезами, но швы наложить пришлось.

Видео: Daily Mail