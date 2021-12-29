За январь в лесах Ленобласти заблудились десять человек

В целом появились 225 заявок на поиски людей.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Петербурге и Ленобласти получили 225 заявок на поиски людей в январе. 152 из них нашли живыми. Об этом сообщили волонтеры "ВКонтакте".

Из общего числа заявок десять касались тех, кто заблудился в лесу.

Пышные сугробы, искрящиеся на морозе заснеженные деревья, настоящая зимняя сказка… Но в этой сказке пропадали люди. Отметили волонтеры

Из 225 человек 13 найдены мертвыми. Еще 17 потерявшихся до сих пор разыскиваются. Неподтвержденных заявок оказалось 29.

Ранее мы писали, что спасатели вывели из леса четырех человек, заблудившихся рядом с Лосево.

Фото: pexels.com