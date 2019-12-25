За два дня в НИИ имени Джанелидзе поступили шесть человек с обморожениями

У половины из них серьезные повреждения, требующие ампутации конечностей.

За минувшие выходные в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе привезли шесть человек с обморожениями. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Половина поступивших пациентов получила поверхностные обморожения, у других – более серьезные повреждения, требующие ампутации конечностей.

С начала сильных морозов в НИИ имени Джанелидзе приняли уже 14 человек с обморожениями.

Ранее Piter.TV рассказывал о мужчине, который уснул на остановке общественного транспорта. После этого у него диагностировали переохлаждение и обморожение рук и ног.

Фото: Piter.TV