За праздничные выходные с мостов и набережных убрали более тысячи кубов снега

Врио губернатора Беглов уже сейчас поручил коммунальщикам готовиться к следующей зиме.

За прошедшие праздничные выходные с мостов и набережных Петербурга коммунальные службы вывезли более тысячи кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Снежные массы вывозили с набережной реки Фонтанки, канала Грибоедова, набережной Кутузова и Дворцовой набережной.

Также недавно врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил коммунальщикам уже сейчас готовиться к следующей зиме. Следует провести проверку, чтобы выяснить, чего недостает городу. Следующую зиму Петербург должен встретить во всеоружии. В этом году все были расслаблены, так как в город на Неве такая зима не приходила уже семь лет, отметил врио главы.

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