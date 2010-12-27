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За праздничные выходные с мостов и набережных убрали более тысячи кубов снега
Сегодня, 8:54
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nastya960

За праздничные выходные с мостов и набережных убрали более тысячи кубов снега

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Врио губернатора Беглов уже сейчас поручил коммунальщикам готовиться к следующей зиме.

За прошедшие праздничные выходные с мостов и набережных Петербурга коммунальные службы вывезли более тысячи кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест". 

Снежные массы вывозили с набережной реки Фонтанки, канала Грибоедова, набережной Кутузова и Дворцовой набережной.

Также недавно врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил коммунальщикам уже сейчас готовиться к следующей зиме. Следует провести проверку, чтобы выяснить, чего недостает городу. Следующую зиму Петербург должен встретить во всеоружии. В этом году все были расслаблены, так как в город на Неве такая зима не приходила уже семь лет, отметил врио главы.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге 7 марта работают 938 уборочных машин и 1037 дворников.
Фото: Piter.TV

 

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Теги: беглов, снег, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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