Нападение на полицейского с ложкой для обуви обернулось для петербурженки годом условно

В тот вечер женщина была пьяна.

Ленинский районный суд Петербурга приговорил горожанку Ольгу Ушкалову к году лишения свободы условно за примененное к представителю власти насилие. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что мартовским вечером прошлого года пьяная Ушкалова напала на полицейского с ложкой для обуви. Это произошло в коридоре коммунальной квартиры дома на 12-й Красноармейской, куда полиция приехала на вызов соседей. Женщина не менее двух раз ударила правоохранителя длинной металлической ложкой по голове, тот получил ушиб мягких тканей в области левой брови, а также ушиб левой скулы.

В суде Ушкалова отметила, что сделала выводы из ситуации и раскаивается в содеянном. Инстанция учла, что женщина не была судима, трудится за 25 тысяч рублей в месяц и живет с сыном и невесткой в двух комнатах упомянутой коммуналки.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили пьяного телефонного террориста.

Фото: Piter.TV