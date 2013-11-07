За сутки в больницы Петербурга госпитализировали 95 человек с ковидом

Еще 40 человек покинули городские стационары .

За минувшее воскресенье в петербургские больницы поступило 95 горожан с коронавирусной инфекцией. Еще 40 человек покинули стационары Петербурга. Об этом 21 марта сообщили в оперштабе.

На стационарном лечении на сегодняшний день находятся 2 404 петербуржца, в реанимации лежат 277 пациентов, а к ИВЛ подключены 96 человек. На амбулаторном лечении находятся 19 378 горожан, на карантине – 133 человека. Бесплатные лекарства на дом получают 18 510 человек. В Петербурге с ковидом принимают в 14 стационарах: 11 городских и трех федеральных. В них развернуто 3 267 коек.

Ранее мы сообщали, что Петербург опустился на второе место по количеству заболевших ковидом за сутки. Северная столица обгоняет Москву.

Фото: Piter.tv

