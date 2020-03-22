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За сутки в России зарегистрирован 61 новый случай коронавируса

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Таким образом, число заболевших по стране достигло 367 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, по сводке за 22 марта всего в стране зафиксировано 367 случаев заражения инфекцией. За последние 24 часа в стране – 61 новый случай заболевания и 16 выздоровевших, уточняют в штабе.

В числе "лидеров" по количеству заболевших Москва (54 человека). В пяти регионах страны единичные случаи заболевания –Новгородская, Архангельская, Брянская область (1 случай), а также Удмуртия и Кировская область (2 случая).

Ранее мы сообщали о том, что в России за сутки до этого выявили 53 новых случая заболевания коронавирусом. 

Теги: болезнь, коронавирус, россия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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