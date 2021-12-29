За сутки в России выявили более 65 тысяч случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 655 человек, накануне – 679.

За минувшие сутки в России выявили 65 109 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 63 205. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (19 509), Санкт-Петербурге (8 413) и Московской области (5 980). Всего за пандемию по состоянию на 24 января выявлено 11 173 300 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 655 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (71), Санкт-Петербурге (63) и Подмосковье (39). Всего с начала пандемии умерли 326 767 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 21 714, за весь период пандемии – 10 045 336.

Ранее вирусолог из Германии заявил, что штамм "омикрон" может стать началом конца пандемии.

Фото: Piter.tv