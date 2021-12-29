За сутки в России выявили 17 946 случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 745 человек, накануне – 783.

За минувшие сутки в России выявили 17 946 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 17 525. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и Московской области (1238). Всего за пандемию по состоянию на 12 января выявлено 10 702 150 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 745 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (66), Санкт-Петербурге (55) и Подмосковье (43). Всего с начала пандемии умерли 318 432 пациента.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 26 346 человек, за весь период пандемии – 9 758 364.

Ранее в Минздраве РФ заявили о "переломном моменте" в борьбе с COVID-19.

Видео: Youtube / стопкоронавирус.рф