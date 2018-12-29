За сутки в Петербурге от гололеда пострадали 88 человек

От падения с крыш наледи серьезно пострадали три человека.

В новогодние и рождественские праздники в Санкт-Петербурге дежурили 500 бригад скорой помощи и 30 бригад неотложной помощи. В новом 2019 году оказалось несколько больше обращений, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков.

В этом году зима в Петербурге выдалась снежная и морозная, поэтому увеличилось и количество обращений, связанных с падением на скользкой дороге, а также падением наледи с крыш. В сами праздники произошло три случая с падением наледи, все три человека довольно серьезно пострадали. Плюс ко всему, главной проблемой остается гололед, только за последние сутки в Санкт-Петербурге из-за скользкой дороги пострадали 88 человек.

Фото: pixabay