За пять лет количество школьников в Ленобласти увеличилось на 26%

Также Ленинградской области на 13% увеличилось количество учителей.

С 2016 по 2021 год в России на 14% выросло число школьников. Регионами-лидерами по увеличению количества учеников стали три области – Московская, Ленинградская и Калининградская. Об этом свидетельствуют результаты исследования РАНХиГС.

В Московской области количество учеников выросло на 27%, в Ленобласти – на 26%, в Калининградской области – на 21%. В миллионниках численность школьников также увеличилась, например, в Москве на 21%, в Петербурге на 25%.

Также Ленинградской области на 13% увеличилось количество учителей.

Недавно в Осельках (Ленинградская область) построили школу-сад на 300 мест.

Фото: Piter.tv