Для уборки улиц Петербурга понадобилось около 4-х тысяч смен техники.

За прошедшую неделю с улиц города вывезли 3 тысячи тонн мусора. Сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Для уборки службам потребовалось ввести около 4-х тысяч смен техники. А дворники отработали около 7 тысяч смен.

Для того, чтобы выполнить влажную уборку комитету необходимо затратить окоо 21 тысячи кубометров воды

В комитете отметили, что в дневное время на улицах Петербурга работают около 320 единиц спецтехники и 825 работников ручного труда.

Ранее мы сообщали о том, что Володарский мост ждет комплексное обследование.

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