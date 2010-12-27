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За прошедшую неделю с улиц города вывезли 3 тысячи тонн мусора
Сегодня, 22:51
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IRINA_CHALKINA
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За прошедшую неделю с улиц города вывезли 3 тысячи тонн мусора

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Для уборки улиц Петербурга понадобилось около 4-х тысяч смен техники.

За прошедшую неделю с улиц города вывезли 3 тысячи тонн мусора. Сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Для уборки службам потребовалось ввести около 4-х тысяч смен техники. А дворники отработали около 7 тысяч смен.

Для того, чтобы выполнить влажную уборку комитету необходимо затратить окоо 21 тысячи кубометров воды

В комитете отметили, что в дневное время на улицах Петербурга работают около 320 единиц спецтехники и  825 работников ручного труда. 

Ранее мы сообщали о том, что Володарский мост ждет комплексное обследование.

Фото: Pixabay

Теги: благоустройство спб , петербург уборка
Категории: Лента новостей Новости СПб

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