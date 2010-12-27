Володарский мост ждет комплексное обследование

Движение транспорта и пешеходов по мосту осуществляется в штатном режиме.

На Володарском мосту проверят все конструкций механизмов разводного пролета. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Такая необходимость комплексного обследования появилась после происшествия на мосту, которое случилось 25 августа, из-за самопроизвольного разведения переправы. В результате непредвиденных обстоятельств на мосту случилось ДТП: Лада Калина врезалась в полотно моста, на большой скорости. Водитель попал в больницу в очень тяжелом состоянии.

Обследованием займутся специалисты Университета путей сообщения императора Александра I. На данный момент программа работ только составляется. Мост же работает в штатном режиме.

Напомним, что ранее специалисты компании "Мостотрест" обследовали Володарский мост. Они обнаружили дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении, которые вызвали деформации "крыла" моста. По одной из версий, это и стало причиной кратковременного поднятия "клюва" разводного пролета приблизительно на 20 см.

Фото: Википедия