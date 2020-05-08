За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей

Ирине Шихман предложили заплатить 88 тысяч рублей за беседу с доктором Мясниковым.

За получасовое интервью с доктором Александром Мясниковым с журналистов потребовали десятки тысяч рублей. Об этом на собственном YouTube-канале рассказал Ирина Шихман, которая ведет программу "А поговорить?".

Журналистка рассказали зрителям, что пыталась договориться о беседе с официальным представителем информационного центра по коронавирусу, а также по совместительству ведущим телевизионной программы "О самом главном". В результате со съемочной команды попросили заплатить за интервью десятки тысяч рублей.

Шихман рассказала, что ей удалось созвониться с доктором Мясниковым, который дал ей контакты своего помощника. В свою очередь помощник назвал стоимость интервью со спикером. Он запросил за получасовую беседу 88 тысяч рублей. На вопрос журналистки о том, за что именно она должна платить, ей ответили "за его время".

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции.