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За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей

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Ирине Шихман предложили заплатить 88 тысяч рублей за беседу с доктором Мясниковым.

За получасовое интервью с доктором Александром Мясниковым с журналистов потребовали десятки тысяч рублей. Об этом на собственном YouTube-канале рассказал Ирина Шихман, которая ведет программу "А поговорить?".

Журналистка рассказали зрителям, что пыталась договориться о беседе с официальным представителем информационного центра по коронавирусу, а также по совместительству ведущим телевизионной программы "О самом главном". В результате со съемочной команды попросили заплатить за интервью десятки тысяч рублей.

Шихман рассказала, что ей удалось созвониться с доктором Мясниковым, который дал ей контакты своего помощника. В свою очередь помощник назвал стоимость интервью со спикером. Он запросил за получасовую беседу 88 тысяч рублей. На вопрос журналистки о том, за что именно она должна платить, ей ответили "за его время".

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции.

Теги: а поговорить, александр мясников, доктор мясников, ирина шихман
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Новости шоу-бизнеса России,

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Аноним
Сегодня 16:50

что же заставило эту мразь так врать

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andre21211
Сегодня 16:45

За клевету эту серость и выскочку шихман, на нары отправлять надо.

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Аноним
Сегодня 16:40

За клевету эту серость и выскочку шихман, на нары отправлять надо.

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