  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители пяти районов Ленобласти собрали 232 килограмма батареек за полгода
Сегодня, 13:09
71
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жители пяти районов Ленобласти собрали 232 килограмма батареек за полгода

0 0

Контейнеры установлены в административных зданиях, магазинах, офисах управляющих компаний, почтовых отделениях, школах, библиотеках, детских садах и в магазинах.

В пяти районах Ленобласти установлено 104 микроконтейнера для сбора батареек. За полгода в экобоксы принесли 232 килограмма батареек. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Собранные батарейки в Челябинск увозит компания, имеющая соответствующую лицензию.

Контейнеры установлены в административных зданиях, магазинах, офисах управляющих компаний, почтовых отделениях, школах, библиотеках, детских садах и в магазинах Выборгского, Всеволожского, Приозерского, Кировского и Кингисеппского районов.

Экомобили в Петербурге: все, что нужно знать о передвижных станциях приема опасных отходов.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Теги: батарейки, мусор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии