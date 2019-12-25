Жители пяти районов Ленобласти собрали 232 килограмма батареек за полгода

Контейнеры установлены в административных зданиях, магазинах, офисах управляющих компаний, почтовых отделениях, школах, библиотеках, детских садах и в магазинах.

В пяти районах Ленобласти установлено 104 микроконтейнера для сбора батареек. За полгода в экобоксы принесли 232 килограмма батареек. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Собранные батарейки в Челябинск увозит компания, имеющая соответствующую лицензию.

Контейнеры установлены в административных зданиях, магазинах, офисах управляющих компаний, почтовых отделениях, школах, библиотеках, детских садах и в магазинах Выборгского, Всеволожского, Приозерского, Кировского и Кингисеппского районов.

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Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области