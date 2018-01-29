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За полгода в Петербурге в 1,5 раза выросли показатели по вводу жилья
Вчера, 22:17
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За полгода в Петербурге в 1,5 раза выросли показатели по вводу жилья

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Годовой план в 3 415 000 "квадратов" выполнен уже на 58,8%.

Более 2 008 000 кв. метров жилья ввели в Петербурге за шесть месяцев. Это на 57,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передают в пресс-службе Смольного. 

Годовой план в 3 415 000 "квадратов" выполнен уже на 58,8%. Объём введённого жилья в многоквартирных домах за полгода составил 1 871 000 "квадратов", в индивидуальном жилищном строительстве – 137 000 "квадратов".

Ранее Петербург признали самым дорогим городом для жизни в РФ. оказатель рассчитывали относительно Нью-Йорка. Такие показатели, как цены на продукты, походы в кафе и рестораны, расходы на коммунальные услуги и транспорт в американском городе брали за 100%. Жизнь в Северной столице оказалась равна 53% от основного показателя. Таким образом, город встал на 279 позицию рейтинга.

Фото: Piter.tv  
 

Теги: ввод, жилье, план, показатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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