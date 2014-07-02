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Петербург признали самым дорогим городом для жизни в РФ
Сегодня, 8:19
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Петербург признали самым дорогим городом для жизни в РФ

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Показатель рассчитывали относительно Нью-Йорка.

По итогам первых 6 месяцев 2022 года Петербург оказался самым дорогим российским городом для жизни, обогнав по этому показателю даже Москву. Такие данные приводятся в рейтинге агенства Numbeo, который учитывает индекс стоимости жизни по городам всего мира. 

Показатель рассчитывали относительно Нью-Йорка. Такие показатели, как цены на продукты, походы в кафе и рестораны, расходы на коммунальные услуги и транспорт в американском городе брали за 100%. Жизнь в Северной столице оказалась равна 53% от основного показателя. Таким образом, город встал на 279 позицию рейтинга.

Российская столица по версии агенства находится на 287 месте (стоимость относительно Нью-Йорка - 50,79%). Далее идут такие города страны, как Екатеринбург (298 место, 48,6%), Казань (300 место, 48,3%), и Новосибирск (301 место, 47,75%).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге упали цены на вторичное жилье.

Фото: Piter.TV

Теги: города, рейтинг, россия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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